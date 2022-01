Météo : des températures négatives sur le Puy-de-Dôme

À en croire certains paysages blanchis, il a fort à parier que cette balançoire devrait rester immobile toute la journée. Elle est figée de la même façon que la végétation. D'ailleurs, même le bois semblait avoir la chair de poule. À neuf heures du matin ce jeudi, la température extérieure a affiché moins six degrés. Conséquence de ce froid tenace : le plan d'eau est en partie pris par la glace. Mais qu'importe, d'un pas décidé, Emille promène ses chiens dans la fraîcheur et la bonne humeur. Ici, que l'hiver soit rigoureux ou non, les températures négatives ne font ni chaud ni froid aux habitants. Devant les étals de Robert, les fidèles clients patientent. Quant au maraîcher, il s'active dans son camion. Du froid mais sous le soleil, c'est finalement cette habitante qui résume le mieux la situation. "C'est une merveille avec le soleil", confie-t-elle. Cet après-midi, les températures ne devraient pas dépasser les quatre degrés sur tout le département du Puy-de-Dôme. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive