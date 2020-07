Météo : doit-on s'attendre à une canicule dans les prochains jours ?

Cette semaine, des pics de chaleur sont attendus dans l'Hexagone. Ce lundi après-midi, les températures pourraient déjà atteindre 40° C dans certaines régions, sauf près de la Manche. Mardi, les températures de saison regagneront une partie du pays. Et dès jeudi, une masse d'air chaud va de nouveau souffler sur l'Hexagone. Même si une grande chaleur se fera sentir dans certaines zones, on ne parlera pas de canicule. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 27/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 27 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.