Météo : la douceur est au rendez-vous à Saint-Jean-de-Luz

Ce 6 mars 2019 à 11 heures, la température a déjà atteint les 23°C à Saint-Jean-de-Luz. Un temps doux apprécié par les habitants et les touristes. Chacun a sa façon de profiter de cette belle journée. Les adeptes de la marche, eux, se sont donné rendez-vous tôt dans la matinée pour se ressourcer.