Météo estivale : des envies de baignades

Il fait 20 °C dès le matin sur le sable et 16 °C dans l’eau. Ces deux amies ne pouvaient pas rêver mieux pour commencer la journée. "C’est du bonheur ! Les touristes sont partis en plus, donc, on apprécie ! On s’échauffe un peu et après plouf !", s’écrient-elles avec joie. Les maillots de bain sont de retour sur la plage de Biarritz. La foule estivale n’étant pas encore arrivée, les locaux savourent ces instants de tranquillité. Pour les quelques vacanciers, il faut un peu plus de courage pour se jeter à l’eau. Ce visiteur parisien termine son séjour au Pays basque, sans regret. "Ça fait tellement de bien. Honnêtement, elle est fraîche, mais bon, il y a un beau soleil", confie-t-il. Direction Bidard pour une fin de journée aux allures estivales. Théo sort tout juste de la crèche et découvre les joies de l’océan. Non loin, certains sont venus équipés, d’autres se laissent surprendre par cette chaleur printanière. En tout cas, habitants et vacanciers vont pouvoir se rattraper. Le soleil devrait briller jusqu’à demain sur la Côte basque. TF1 | Reportage V. David, J. Gardet