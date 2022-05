Météo estivale : en direct des bords de Saône

Il fait 26 degrés à l'ombre, à Rochetaillée-sur-Saône. C'est ici qu'on vient chercher la fraîcheur pour déjeuner à l'ombre des mûriers. On peut y voir les célèbres guinguettes qui ont dressé leurs terrasses. Il y en a une dizaine dans la région et pour elles, c'est un petit peu le top départ de la saison d'été. Au menu du jour pour les chanceux, il y a évidemment les salades, les fritures et les cuisses de grenouilles, qui sont une tradition ici. Aujourd'hui, on se fait plaisir. Alors, le gérant du restaurant a prévu du renfort de personnel pour toute la semaine puisque son téléphone n'a pas arrêté de sonner. Ce beau temps va durer, car le thermomètre, à Lyon, va flirter avec les 30 degrés jusqu'à la fin de la semaine. TF1 | Duplex C. BLAMPAIN