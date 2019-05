La météo fait des caprices à Tours

A un mois de l'été, il fait encore froid à Tours. Avec les témperatures changeantes, les promeneurs ne savent pas quoi mettre le matin. Dans les jardins, la pluie y a flétri les boutons des rosiers. Ainsi, pour protéger les tomates, certains jardiniers ont planté des œillets d'Inde. Les limaces, les taupins et les doryphores commencent également à attaquer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.