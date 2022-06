Météo France change ses "normales de saison" : les explications d’Évelyne Dhéliat

Pour connaître la température moyenne annuelle, Météo France calcule la moyenne des températures sur une période de 30 ans. Tous les dix ans, on remet les compteurs à zéro pour la recalculer par rapport aux 30 dernières années. Selon les chiffres de Météo France, sur les 30 années, allant des années 60 à 90, la température moyenne annuelle était de 11,82 degrés. Et pendant ce temps, il est passé à presque treize degrés. Cela veut dire qu'en 60 ans, la température moyenne annuelle a augmenté de plus d'un degré. Pour la ville de Lyon, par exemple, allant des années 80 à 2010, on avait en moyenne 24 jours par an, où les températures étaient égales ou supérieures à 30 degrés. Et pour ces 30 dernières années, on est passé à 31 jours, donc sept jours de plus. Pour le gel, c'est l'inverse pour la même ville et la même période. On avait en moyenne 52 jours de gel par an. Et pour ces 30 dernières années, on est passé à 42 jours. Le réchauffement climatique est bien là. É. Dhéliat