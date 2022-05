Météo : grosse chaleur à Nice

Si on est habitué à la chaleur sur la Côte d'Azur, il a fait 31 °C ce vendredi vers 10h. "C'est du jamais-vu", confirme notre reporter Anouchka Flieller. En effet, c'est une température jamais enregistrée pour un mois de mai. Normalement, en cette saison, la température baisse d'une façon très significative la nuit. Mais à Nice, cette nuit il a fait plus de 23 °C. Là aussi, on est sur un record absolu. Alors des gens se baignent pour se rafraîchir, beaucoup se mettent à l'abri, car on étouffe. Mais il faudra prendre son mal en patience. Ce week-end, sous l'effet d'un vent chaud qui devrait s'installer, le mercure va sûrement encore grimper. TF1 | Duplex A. Flieller