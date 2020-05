Météo : il fait beau et chaud en Bretagne

Ce mercredi à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor), le ciel est bleu et le thermomètre affiche 24°C. Une centaine de personnes en ont profité pour se promener sur la plage. Certains se sont même adonnés à la baignade bien que la température de l'eau soit encore printanière. Ils espèrent qu'il n'y aura pas trop de monde sur place et que chacun respecte les gestes barrières.