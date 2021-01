La neige en Corse

Dans le Niolu (Haute-Corse), le paysage est digne du Grand Nord avec des routes aux allures scandinaves. Au centre de la Corse, sur le Col de Verge, un mètre cinquante de poudreuse recouvre la forêt. Pour rejoindre le village d'Albertacce, entre deux murs de neige nous croisons des insulaires qui ont choisi de profiter du grand air. Et quand le soleil frappe les murs de pierres des façades, les habitants déneigent et profitent des premiers rayons. François, l'épicier du village, arrive au son du klaxon. Et dans les ruelles étroites, les clients arrivent mais certains préfèrent se faire livrer. Ces derniers sont surtout des personnes âgées ou isolées qui aiment qu'on leur apporte leurs courses à domicile. Au volant de son chasse-neige, Jean-Marie termine sa journée puis direction l'exploitation de son fils. Il a comme programme de nourrir les 300 brebis ainsi que la centaine de vaches. Pour ce faire, il faut avoir un 4x4, très pratique pour circuler lorsqu'il neige.