Météo : la France a connu son pire été depuis 2014

L'été météorologique s'est terminé le 31 août. Météo France sort ainsi son bilan de l'été 2021. Côté pluie, nous avons été plutôt bien servis : sur tout le pays, on constate un excédent de pluie de 23% sur trois mois. Dans le nord-est, on a pu enregistrer +60% de pluie. Quelques exceptions toutefois, notamment près de la Méditerranée, de la côte varoise jusqu'à la Corse, où l'été a été très sec (-90% de pluie). Pour ce qui est de l'ensoleillement, l'Hexagone a connu un déficit de 10%, avec toujours des disparités. Sur le nord-est, il y a eu un déficit d'ensoleillement de 40% alors que sur l'ensemble du bassin méditerranéen, un excédent de 10% a été enregistré. Du côté des températures, l'été 2021 a été le moins chaud que l'on a connu depuis 2014. Pour rappel, en 2018-2019, nous avons connu des étés caniculaires. Paris a même enregistré des températures allant jusqu'à 42,6° C, un record.