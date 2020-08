Météo : la Vendée respire

À Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), le thermomètre ne dépasse pas les 25 et 28 degrés. La brise marine apaise et les rues du centre-ville sont bondées de vacanciers. Ils prennent plaisir à se balader et à profiter du moment présent. La douceur permet de se ressourcer et d'avoir de l'appétit. Selon Météo France, la température devrait rester autour de 25 degrés cet après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.