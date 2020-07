Météo : le ciel fait grise mine à Strasbourg

Après une période estivale et des températures assez chaudes, le réveil a été brutal ce mercredi matin dans le Bas-Rhin. À Strasbourg, la pluie a pris la place du soleil et une dizaine de degrés ont été perdus en moins de 24 heures. De quoi donner un peu d'eau pour les sols asséchés et rafraîchir l'atmosphère, aux dépens de l'engouement pour les fruits de saison. Pour les impatients, le ciel bleu devrait revenir assez vite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.