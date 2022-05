Météo : le retour surprise de la neige dans les Pyrénées

La Haute-Ariège a retrouvé ses couleurs d’hiver. Une brume épaisse et une couche de neige de cinq centimètres qui nous ramènent quelques semaines en arrière. Arrivés en Andorre, à 2 000 mètres d’altitude, les Français venus faire leurs courses n’en croient pas leurs yeux. Les flocons de mai ont commencé à tomber dans la nuit à partir de 1 800 mètres d’altitude. À Mérens-les-Vals, 900 mètres, nous rencontrons Joël, randonneur aguerri. L’arrivée subite du mauvais temps a interrompu son périple. Le changement de temps a été tellement radical qu’il a aussi bouleversé les plans d’un couple d’éleveurs. Les 500 brebis de Florent et Amélie étaient déjà aux estives. Il a fallu les chercher en altitude, sous la neige. "Il ne faut pas qu’elles attrapent froid. Il faut que la laine repousse un peu et dès qu’on a un rayon de soleil, on remonte", explique le conjoint. Au village, on attend aussi ce rayon de soleil. Mais il faut bien le dire qu’ici, en montagne, rien ne les étonne. Tous les espoirs sont permis. La neige devrait fondre rapidement à la faveur de températures de plus en plus printanières. TF1 | Reportage P. Michel, J.V. Fournis