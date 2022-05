Météo : les Français profitent d’un avant-goût d’été

Du soleil, des fleurs de toutes les couleurs, des plants de légumes à profusion, voilà qui donne envie de jardiner. Ce vendredi matin, chez un pépiniériste, il y a du monde surtout au rayon potager. La semaine prochaine, il fera beau dans tout le pays. Il fera 28 degrés à Toulouse. Alors, il ne faut pas attendre pour les plantations. "Tout ce qui est tomate, aubergine, poivron, il faut les planter le plus rapidement possible parce que la chaleur, elle va être bénéfique derrière. Ils vont se mettre à pousser très rapidement", confie Patrice Bajan, pépiniériste à Saint-Martin-du-Touch, à Toulouse (Haute-Garonne). Le boucher aussi a le sourire. À la veille du week-end, les viandes à griller sont prêtes et les clients ont tout prévu. Ça sera barbecue à tous les repas. Chantal, quant à elle, finit de nettoyer sa piscine. Elle va enfin pouvoir profiter de son jardin. Comme beaucoup de Français, elle a sorti la chaise longue. TF1 | Reportage P. Mislanghe, F. Guinle