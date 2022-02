Météo : les hivers 2021 et 2022 ne se ressemblent vraiment pas

Ce jeudi matin, il fait huit degrés à Plœuc-L'Hermitage. Une douceur exceptionnelle, bien accueillie par les habitants de la petite commune bretonne : "C'est le début du printemps maintenant" ; "C'est la douceur, ça a changé d'une année sur l'autre". Il y a un an, Plœuc avait un tout autre visage. Treize centimètres de neige avaient fait le bonheur des petits et grands. Dans ce square pour enfants, le décor n'était pas du tout le même. Le 10 février 2021, un épisode hivernal assez rare touchait toute la Bretagne. Routes enneigées ou verglacées, camions bloqués, une journée très difficile pour les maraîchers du marché de Plœuc. Le maire de la commune, lui, a su tirer un enseignement positif de cette expérience enneigée. "On a travaillé sur un plan de déneigement pour ne pas être repris par surprise comme ça a été le cas l'année dernière", dit-il. Une précaution nécessaire, même si le retour du froid n'est pas prévu dans les dix prochains jours. TF1 | Reportage T. Malandrin, P. Gely, A. Janssens