Météo : les images les plus impressionnantes des orages qui se sont abattus sur l'Hexagone

Le déluge a pris tout le monde de court. Au Havre (Seine-Maritime) comme à Argentan (Orne), des automobilistes ont été piégés par la montée d'eau. Parallèlement, les Calvadosiens ont vu des grêlons tomber de partout, et la foudre a mis le feu à plusieurs maisons en Haute-Vienne. Dans la région parisienne, les vents ont soufflé à 140 km/h. Et dans le Cher, les pompiers ont effectué 70 interventions essentiellement pour des inondations. Ce jeudi, 80 départements sont maintenus en vigilance jaune. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.