Météo : l'Hexagone coupé en deux cette semaine

Il y a certes un peu de mistral et le thermomètre affiche un petit 17 degrés pour la saison, mais le ciel bleu, lui, est bien là. Sur la plage des Catalans, certains tentent même une petite baignade. Les Marseillais sont ravis : "C'est une merveille, on revit" ; "Le retour du beau temps, ça fait vraiment plaisir". Il faut dire qu'en ce mois de mai capricieux, le soleil jouait avec les nerfs des habitants. Alors forcément, lorsqu'il se montre, on en profite. Et la bonne nouvelle, c'est que ce grand soleil devrait être présent toute la semaine. Du côté de Dijon, par contre, c'est tout à fait un temps de Toussaint. Là-bas, il pleut beaucoup et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ce lundi matin, il n'y a pas grand monde dans le centre-ville, mais certains ne se laissent pas décourager. "En général, le mois de mai, on attend le soleil. Mais, un peu de pluie ça fait du bien", lance une passante. Les Dijonnais préfèrent accueillir la pluie avec le sourire en espérant quelques éclaircies pour égayer cette semaine de printemps.