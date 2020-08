Météo : on a perdu 20° C à Saint-Yrieix-la-Perche

La météo du jour fait des heureux à Saint-Yrieix-la-Perche. Avec 20° C de moins en fin de matinée, on respire plus et on se sent bien. C'est donc le temps idéal pour flâner, mais aussi pour se mettre au travail. Avec 40° C, il était en effet difficile d'effectuer certaines tâches. Les commerçants, quant à eux, espèrent la venue de nombreux visiteurs dans leurs boutiques. En fin de semaine, il faudra de nouveau chercher de l'ombre, car 35° C sont annoncés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.