Météo : en Lorraine, on profite des derniers beaux jours

La pluie devrait arriver dans plusieurs régions, à quatre jours de l'automne. Les températures vont doucement redevenir normales à partir de ce samedi. À Sarreguemines (Moselle), avec 20° C sur la place du marché, les sandales et les shorts sont encore de sortie. Sur les étals, les produits d'été cohabitent avec les premiers légumes d'automne. Au vu de la météo clémente, les clients ont encore des envies estivales et chacun a prévu de se faire plaisir ce week-end. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 18 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.