Météo : on profite du soleil à Palavas-les-Flots

Profiter de grands espaces ou courir sur la plage... enfin ! Emmanuel et ses enfants savourent ces moments de liberté. Ils ont pris trois jours de vacances qui font du bien à toute la famille. Sébastien, lui, se réjouit d'emmener son fils et un copain à la pêche. Même si ce lundi matin, ils n'ont pas de touche, ils profitent de ces quelques moments en famille. Alors qu'il pleut presque partout dans l'Hexagone, les gens à Palavas-les-Flots mesurent leur chance de pouvoir boire un verre en terrasse. D'ailleurs, certains ne résistent pas à l'envie d'une petite glace. À Palavas-les-Flots (Hérault), paella, rouille ou encore encornet ont eu du succès pendant tout ce week-end de Pentecôte, à la grande satisfaction des commerçants. Les vacanciers, de leur côté, se laissent davantage tentés dans les magasins. Chez Marie-Pierre Grandon, par exemple, le ticket moyen a augmenté de 30% par rapport à d'habitude et la fréquentation est exceptionnelle. Les commerçants ont le sourire et espèrent que ce week-end annonce une bonne saison.