Météo : plus de 30°C, on cherche le frais

Dans les ruelles de Villefranche-de-Rouergue (Aveyron), la température atteint presque 30 °C. Pas de quoi effrayer Marcel. À 88 ans, cet habitant est un habitué. Au réveil, il aère pour laisser entrer la fraîcheur et dès dix heures, il ferme tout. Ce groupe de touristes, eux, s'abritent à l'abri des vieilles pierres, à l'ombre de la Collégiale. De plus, chacun est bien équipé. Au moment du repas, rien ne vaut les fruits et légumes d'été rafraîchissants. Après le déjeuner et avant la sieste, les Villefranchois pourront regarder le journal au frais. Sans compter que dans cette ville d'origine de Marie-Sophie, les habitants sont très contents de la revoir. Étant donné que le mercure va continuer de grimper, le programme de l'après-midi sera tranquille. Pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une piscine, il est toujours possible de se rafraîchir aux terrasses des cafés avec une boisson fraîche. TF1 | Reportage M. Chaize, G. Udron