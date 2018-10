Météo : presque toute l'Italie est en alerte

La place de Saint-Marc, à Venise, a été inondée d'eau après les récentes pluies abondantes en Italie. En effet, les rues commerçantes se confondent avec les canaux et le niveau des eaux a atteint 1,56 mètre par endroit. A noter que c'est la sixième fois que Venise connaît un tel phénomène depuis les années 50. A Rome, les dégâts sont également conséquents avec des arbres déracinés qui bloquent les routes et qui ont endommagé des voitures. Presque toute l'Italie est donc en alerte après les pluies abondantes qui sont tombées en 24 heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.