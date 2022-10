Météo : quelles prévisions pour 2050 ?

Évelyne Dhéliat a publié son nouveau bulletin météo pour 2050 mercredi soir. Une mise à jour qui a fait énormément réagir. Pour cause, les prévisions sont pires que celles d'il y a huit ans, en 2014. En effet, les deux cartes présentent des différences avec un degré pas toujours énorme selon les régions. À Grenoble (Isère) par exemple, on a un degré supplémentaire. Dans les régions centrales, on en constate un petit peu plus. Mais ce qui est notoire, c'est sur le Nord-ouest du pays où on a parfois une différence de températures de dix voire douze degrés. C'est le cas à Nantes (Loire-Atlantique) où on passe de 30 à 42 °C prévus. Il s'agit là de la température en cas de canicule et de forte canicule en août 2050. On pourrait se dire que 42 °C à Nantes, c'est exceptionnel. Pourtant, on les a déjà vécus en juillet dernier. On frôlait aussi les 42 °C du côté de La Rochelle (Charente-Maritime). Par ailleurs, on n'était pas loin des 48 °C à Nîmes (Gard). À noter que ce bulletin a été établi avec les climatologues de Météo-France. É. Dhéliat