Météo : Sète profite de la douceur de l’été

Durant cet épisode caniculaire, il fait plus chaud dans le Nord que dans le Midi. A Sète (Hérault), les habitants profitent d'une douceur inhabituelle en ce mois d'août. Ce mercredi, jour de marché, les Sétois se ruent sur les étals car le climat donne des envies de cuisine. Une fraîcheur dont il faut profiter, car le mercure risque d'atteindre les 30 degrés jeudi.