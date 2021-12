Météo : soleil et douceur dans le Sud

Tomber la veste, sortir les lunettes de soleil, sentir les rayons sur sa peau et enfouir ses pieds dans le sable. Il y a des jours comme celui-ci où l’hiver semble bien loin, dans la baie de La Ciotat (Bouches-du-Rhône). "On a passé deux semaines de calvaire avec le vent et la pluie, mais là, c’est beaucoup mieux. On en profite" ; "Au soleil, au chaud, cajolé par le temps… c’est ça l’essentiel, c’est la base ! Et on oublie les soucis comme ça", lancent quelques chanceux. Mais certains détails ne trompent pas, comme l’impression d’avoir la place pour soi. "On a l’impression d’être propriétaire d’une grande piscine", confie une retraitée. Dans cette piscine méditerranéenne, certains courageux tentent la baignade en maillot de bain, mais c’est plutôt la combinaison qui est de rigueur. Pas de banquise à l’horizon, seulement du bleu à perte de vue. L’hiver commence officiellement dans une semaine. Mais à La Ciotat, ce mardi, on a l’impression que le printemps est déjà là. TF1 | Reportage B. Guenais, P. Fontalba