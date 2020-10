Météo : un avant-goût d'hiver en Moselle

Avec seulement 3° C ce mardi matin, les brumes installent une ambiance automnale dans la campagne lorraine. Devant les écoles de Bouzonville (Moselle), les enfants s'habillent en conséquence. Bonnets, écharpes et manteaux font leur grand retour, plus vite que prévu. Heureusement que l'automne a ses charmes et le froid met en appétit les Bouzonvillois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 13/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 13 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.