Météo : un froid de canard dans le Gers

Écharpe autour du cou, bonnet sur la tête et les mains dans les moufles... devant l'école de Cologne, parents et enfants ressortent leurs accessoires d'hiver. Dans le Gers, les températures sont restées négatives toute la matinée. "On n'est pas trop habitué. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un froid comme ça", témoigne une habitante. Malgré le brouillard, chacun apprécie ce froid et il ne manque qu'une seule chose : la neige. Si le fromage fondant fait rêver, l'autre raclette, celle qui grille sur le pare-brise des voitures, un peu moins. Ce geste était pourtant indispensable ce matin. Avec moins un degré, la place du village est presque vide. Des artisans ont bravé le froid pour restaurer une bâtisse. Il y en d'autres qui ont la chair de poule. Depuis quelques jours, André n'a presque plus d'œufs. Heureusement qu'il a la solution face à ces températures. Son stock de bois est encore bien rempli, de quoi se réchauffer tout l'hiver. Emmitouflés ou au chaud devant le poêle, chacun devrait s'habituer, car le froid s'est installé pour toute la semaine. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V. Fournis