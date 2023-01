Météo : un prévisionniste pas comme les autres

Des oignons coupés en deux sont alignés devant la fenêtre et saupoudrés de gros sels. Ce n’est pas une recette de cuisine, mais une manière bien particulière de prédire la météo de l’année. La méthode de l’oignon est plus connue dans les campagnes, et un peu moins en ville. Les citadins sont plus pragmatiques. Selon ce prévisionniste amateur, la technique de l’oignon coupé permettrait de prédire les mois secs ou pluvieux pour la nouvelle année. Le sel absorbant l’eau de l’oignon, certains resteront humides et d’autres seront complètement asséchés sans vraiment savoir pourquoi. Il utilise également la méthode Loostags, basée sur l’observation du temps entre Noël et l’Épiphanie, pour estimer la météo des prochains mois. Pour Kévin Marbach, viticulteur, les techniques du météorologue de son village valent bien que les prévisions des ordinateurs. Les prévisions de Rémy sont suivies un peu partout dans l’Hexagone avec parfois des retours des amateurs. Pour lui, l’année 2023 sera majoritairement sèche. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings, A. Jurquet