Météo : un temps presque hivernal en Auvergne

A Egliseneuve-d'Entraigues (Puy-de-Dôme), le brouillard et les 2° C de ce mercredi matin n'ont pas donné envie de flâner. Avec une dizaine de degrés perdue en une semaine, boissons et vêtements chauds étaient de rigueur. Quant aux piquets de neige, ils ont déjà été installés sur les bords de route. Des flocons sont attendus dans les jours à venir sur les hauteurs du département. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.