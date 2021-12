Météo : une année 2021 tout en contrastes

Encore un soleil éclatant ce mercredi matin à Marignane (Bouches-du-Rhône). Même en décembre, la ville française la plus ensoleillée de l'année a de quoi se réjouir. Mais la météo ne nous a pas tous gâté cette année. Vous avez sûrement été marqué par cet été plutôt gris et pluvieux, le moins chaud de ces sept dernières années. Lunettes de soleil et maillots de bain au placard, parapluies et manches longues étaient de sortie même sur la plage. Vous avez laissé les glaces pour les plats d'hiver, et même rallumé les chauffages le 1er septembre en Alsace. L'année avait pourtant bien commencé avec en février des températures au-dessus des normales de saison. Des plages prises d'assaut en Normandie comme dans les Landes où la douceur de l'hiver invitait même à la baignade. Cependant, les intempéries du printemps ont refroidi une bonne partie du pays. Le gel tardif a été fatal pour des centaines de milliers de cultures. Le Nord du pays s'est retrouvé sous les eaux. Les pluies diluviennes du mois de juin ont englouti des rues. Malgré tout, le Nord a été plus ensoleillé que les années précédentes, à l'inverse du Sud. TF1 | Reportage B. Guesnais, P. Fontalba