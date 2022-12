Météo : une année hors norme

Quinze degrés dans l'eau, plus de 20 à l'extérieur, non, ces images ne datent pas de cet été, mais d'il y a deux jours. Cette année, plus que jamais, le ciel a joué avec nos nerfs. De ce jour de printemps glacial le plus froid observé en avril à cette vague de chaleur très précoce au mois de mai, les phénomènes exceptionnelles se sont multipliées en 2022. Des températures record approchant par endroits 45 °C. De juin à août, nous avons vécu le deuxième été le plus chaud depuis 120 ans. Moins 25% de pluie partout dans le pays cet été. La sécheresse a concerné l'ensemble du territoire. Et du 15 au 31 octobre, l'Hexagone a même connu un épisode de chaleur inédit, jusqu'à 7 °C au dessus des températures habituelles en automne. Les spécialistes évoquent des événements rarissimes par leur durée et leur intensité. Selon Tristan Amm, prévisionniste à Météo France, "ces vagues de chaleur et ces phénomènes extrêmes nous indiquent que le climat est totalement en phase avec le réchauffement climatique, et que ces événements, bien qu'extrêmes, sont voués à être de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses, parfois même de plus en plus longs au cours des années et des décennies à venir". TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, E. Jarlot