Météo : une chaleur étouffante à Toulouse

Cet après-midi à Toulouse, le mercure va grimper. En ville, la chaleur devient vite étouffante, d'autant plus que le port du masque est obligatoire. Sur la place du Capitole, chacun tente de faire face au soleil et aux fortes chaleurs à sa manière. Les vacanciers apprécient toutefois la température. Pour trouver un peu de fraîcheur, certains se réfugient sous l'ombre des parasols. Les jeunes Toulousains, quant à eux, se sont pressés sur les bords de la Garonne pour bénéficier des activités. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 21/07/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 21 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.