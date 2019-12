Météo : une douceur inhabituelle dans le Haut-Rhin fait fondre la neige

Dans la matinée de ce 17 décembre 2019, le thermomètre affiche 7°C dans le Haut-Rhin. Dans la station du Lac Blanc située à 1 200 mètres d'altitude, la neige a fondu à cause de cette douceur. Pas découragé, le service des pistes met tout en place pour être prêt dès le retour des flocons. Par ailleurs, le directeur des lieux ne s'inquiète pas pour ces changements de température, car une nouvelle activité sera bientôt lancée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 17 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.