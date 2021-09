Météo : vers des records de chaleur dans le Sud-Ouest

À Sauveterre-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques), le mercure devrait frôler les 40 °C ce mardi. Alors, les habitants se protègent comme ils le peuvent. D'ailleurs, la commune est assez calme. À en juger par les bancs vides et les rues quasi-désertes, les Sauveterriens ont probablement préféré rester chez eux, à l'abri de la chaleur. Seuls quelques promeneurs courageux "animent" la ville. Même avec un ciel couvert, le thermomètre affiche déjà 28 °C en ce début d'après-midi. Les prévisions annoncent des températures qui pourront atteindre le record de septembre 2016. À cette époque, on avait dépassé les 38 °C. Dans tous les cas, c'est la journée la plus chaude depuis le début de l'année à Sauveterre-de-Béarn et dans tout le département des Pyrénées-Atlantiques.