Météo : y a plus de saison !

Après une météo très perturbée ces dernières semaines, canicules, pluies, orages grêles, les habitants de Sauveterre-de-Guyenne (Gironde) sont un peu perdus ce mardi matin. "On a eu trop chaud. Et puis maintenant, on dirait presque que le matin il fait très frais" ; "Ce n'est plus les saisons comme c'était autrefois. Maintenant, on n'a plus de saisons", confient des habitantes. En conséquence, sur les étals, l'été est déjà là avec presque un mois d'avance. Pour les agriculteurs, ce n'est pas toujours une bonne nouvelle. Serge, le producteur de fraises, par exemple, n'aura bientôt plus rien à vendre. Pour un autre producteur de fruits et légumes plus optimiste, il y a tout de même de bonnes affaires à faire, notamment avec les tomates. De leur côté, les clients s'adaptent. "On prend ce qui arrive. Mais, il semble que la terre bascule", confie l'une d'eux. En tout cas, ce matin, le soleil est de retour dans le Sud-Ouest avec des températures un peu plus supportables. TF1 | Reportage G. Guist'hau, C. Brousseau