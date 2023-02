Météorite : la chasse au trésor en Normandie

La voici, la météorite retrouvée par Loïs Leblanc dans un champ voisin. Au lendemain de sa trouvaille, la jeune femme est toujours stupéfaite. L'étudiante disait : " je ne réalise pas encore, c'est tellement fou". Avec son père passionné d'astronomie, Loïs et plusieurs scientifiques ont fait 300 km pour participer aux recherches. La météorite qu'elle a trouvée, va permettre de mieux comprendre-les premiers instants du système solaire. Pour Mickäel Leblanc, sa joie est immense sur cette retrouvaille après 35 ans d'observation du ciel. Peter Jenniskens est un scientifique américain de la NASA. Il est venu spécialement de San Francisco pour chercher les fragments de l'astéroïde. La trouvaille est encourageante et surtout exceptionnelle, malgré la vaste zone de recherche. Dans la nuit de dimanche à lundi, Thomas Petit avait eu la chance de voir l'astéroïde en plein vol. Il était bouche bée et stupéfait. La prospection se poursuivra aujourd'hui pour ceux qui souhaitent participer à la recherche. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby