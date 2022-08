Métiers d'autrefois, à la mine en Moselle

Guy sait de quoi il parle. L'homme a été mineur de charbon durant 34 ans. Il a connu la fin du métier en 2004. Il s'agit de l'immense carreau de mine du puits Wendel. Un chevalement de 1881 et côtoie encore les plus récents de la fin du XXe siècle. Mais surtout depuis dix ans, il est le seul musée en Lorraine, dédié à l'extraction du charbon, raconté par les mineurs eux-mêmes. Les visiteurs et leur guide vont rejoindre les galeries de mines, comme le faisaient chaque jour les "gueules noires". Sous terre, c'est une impressionnante machinerie qui les attend. Tout est à l'arrêt, mais la mémoire et les mots de Guy font revivre le passé. Les plus jeunes visiteurs vont aussi découvrir les dizaines de métiers qui ont disparu avec la fermeture des mines. Tout cet univers minier, aujourd'hui disparu, Catherine le connaît bien, puisqu'elle est fille, petite-fille et arrière-petite-fille de mineur. Dans les villages miniers comme à Petite-Rosselle (Moselle), ce sont également les cités ouvrières qui témoignent de ce passé industriel très paternaliste. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruckly