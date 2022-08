Métiers d'autrefois : la vie exceptionnelle des gardiens de phare

Chaque matin, le soleil prend le relais de la lanterne du Pontusval à Plounéour-Brignogan-Plages (Finistère), dernier phare encore habité. Marie-Paule Le Guen assiste à ce spectacle naturel depuis 54 ans. Ancienne gardienne, elle a pris sa retraite en 2003, lorsque le phare a été automatisé. Elle n'a plus d'accès à la lanterne, mais n'a jamais pu le quitter. Marie-Paule a surveillé le feu durant 35 ans, gardienne de la lumière et des marins. Les uns après les autres, tous les phares ont fermé jusqu'à la pointe de la Bretagne, sur l'île de Sein. Ici, Serge Coatmeur a pris sa retraite en 2016. C'était le dernier gardien en mer. À chaque fois qu'il revient dans la tour, les souvenirs refont surface. Tout en haut des escaliers, Serge a connu des lanternes d'un autre temps, bien avant l'automatisation. Perché à plus de 50 mètres de haut, il peut veiller sur toute l'île et contempler la mer. Il a laissé le phare derrière lui, mais continue de veiller sur la mer depuis sa maison. Aujourd'hui, la profession s'est éteinte. Mais les phares brillent toujours dans la nuit, peut-être en mémoire de ceux qui les ont habités durant des siècles. TF1 | Reportage P. Géli, J. Denniel