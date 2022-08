Métiers d'autrefois : le meunier dans son moulin

Au cœur de la campagne flamande, les ailes du moulin s’agitent encore et encore. Comme les aiguilles d’une horloge, tournées vers le passé. Le gardien du temps et de cette mémoire, c’est Joseph Markey, fils de meunier. "Il faut faire comme si c’était à l’époque", explique-t-il. Pour le plaisir, il continue de fabriquer de la farine, rien à voir avec les quantités produites à l’époque dans ce moulin en une année. L’édifice de pierre a 150 ans, mais le métier de meunier, lui, est beaucoup plus vieux, 800 ans d’histoire. Une tâche difficile physique, Joseph se rend compte en entretenant ce bijou au quotidien. Pour graisser ces rouages, le passionné de 80 ans grimpe avec beaucoup d’habilité tout là-haut dans le cerveau du moulin. "Il faut tout le temps bien réfléchir et regarder ce qui se passe", confie ce dernier. Un entretien constant, le moulin est fait majoritairement de bois. Ces pièces s’abîment sous le soleil. Elles usent à force d’être giflé par le vent. Un travail laborieux qui prend du temps. TF1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier