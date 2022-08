Métiers d'autrefois : les souvenirs des garde-barrières

C'est une petite maison posée sur le bord de la route, à l'orée des champs et du bois, la maison du garde-barrière de Saint-Riquier en Picardie. Ici, Joseph et Sylvie Courtecuisse ont toujours vécu. Céline, leur fille unique, y a passé son enfance bercée par le passage des trains. C'est d'ailleurs Sylvie qui était chargée d'actionner les barrières à chaque fois. Garde-barrières, à l'époque où l'automatisme n'était qu'un concept très futuriste. Comme on le voit sur les publicités de l'époque, lorsqu'il fallait abaisser les barrières à chaque passage du train pour empêcher les véhicules de traverser la voie et éviter ainsi les accidents. C'est tout un monde et toute une ambiance. La mère de Joseph était elle-même garde-barrières. La voie de chemin de fer a disparu aujourd'hui, elle est devenue un chemin de terre. Il ne reste que son dessin dans la végétation et la perspective, celle d'un voyage, celle d'un départ ou d'un retour. Pour Joseph, c'est celle d'une peur de l'enfance, celle du train qui arriverait sans prévenir. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire