Métiers d'autrefois, maréchale-ferrante à 28 ans

Elle travaille avec des outils traditionnels et avec une bonne dose de patience. Sarah Tellier, jeune maréchale-ferrante, vit de sa passion tous les jours. Parfois capricieux, parfois impatient, toujours sensible... travailler avec des chevaux est loin d'être évident. Elle s'adapte à chaque équidé. Son CAP en poche en formation adulte, Sarah a créé son entreprise et s'est perfectionnée en travaillant. Les chevaux de particuliers, les ânes, les chevaux de course... la maréchale fait 200 kilomètres par jour. Quatre ans après avoir commencé, la passion est intacte : "Je ne peux pas passer une semaine sans les voir. Ce n'est pas possible. La satisfaction, c'est de les voir aller bien". Si le métier s'est un peu perdu avec la baisse du nombre de chevaux de travail, il est revenu sur le devant de la scène avec le cheval de loisir. Le travail est physique et minutieux. Dans sa forge ambulante, Sarah chauffe le fer avant de le travailler. Le fer doit d'adapter parfaitement. La fixation est une étape délicate. TF1 | Reportage E. Braem, A. Vieira, C. Devaux