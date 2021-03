Les chauffeurs laitiers

La traite du matin est à peine terminée lorsque Frédéric arrive dans cette ferme pour collecter le lait. Sans lui, pas de fromage. Le lait servira à concevoir du Beaufort selon des règles strictes. Le chauffeur est donc aussi responsable du contrôle sanitaire. Interdiction, par exemple, de tout mélanger dans la citerne. Cela fait 20 ans que Frédéric transporte du lait de montagne et c'est l'un des laits les plus chers au monde. Celui-ci doit être transformé en fromage avant midi. Le chauffeur laitier a donc quatre heures pour le récupérer dans une vingtaine de fermes au pied du Mont Blanc, même les plus petites et les plus isolées. A 1 000 mètres d'altitude, c'est la dernière ferme de la matinée pour Frédéric, amoureux de ces montagnes et attaché aux éleveurs. Bien plus qu'un chauffeur routier, sa présence est bien plus que vitale pour ces agriculteurs des sommets.