Métiers difficiles : l’innovation qui soulage

À chaque sortie en mer, Laurent Chaboussie a un nouveau reflex. Depuis trois mois, il est l'un des rares ostréiculteurs dans le pays à tester cet exosquelette. C'est un appareil qui pourrait transformer un métier répétitif et physique. Chaque jour, l'exosquelette l'aide à retourner près de 2 500 poches d'huîtres. Chacune pèse au moins huit kilos. C'est peut-être une première solution pour un milieu agricole en crise. Le travail est trop pénible et trop fatigant. Aujourd'hui, un agriculteur sur trois a du mal à recruter dans l'Hexagone. Cette entreprise de prestation viticole a choisi d'investir dans deux exosquelettes. C'est le seul espoir pour fidéliser les employés saisonniers. C'est aussi un moyen de recruter plus large avec de nouveaux profils comme celui de Laura. À cause de son handicap, elle n'avait jamais osé travailler dans les vignes. Comme elle doit se pencher près de 3 000 fois par jour, l'exosquelette soulage son dos et ses jambes. L'appareil se fait encore rare dans la filière agricole à cause de son prix. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Arfel, Y. Chambon