Métiers rares : ce sculpteur d'animaux préhistoriques reçoit des commandes étonnantes

Notre instinct naturel nous inciterait presque à garder nos distances. Les fauves à dents de sabre ont disparu de la surface de la Terre il y a plus de 10 000 ans. Pourtant ils sont ici plus vrais que nature. "Si vous restez deux secondes en face, on a l'impression qu'il va bouger", confirme Vincent Arminato-Grivel, directeur du Paléosite de Saint-Césaire (Charente-Maritime). Le détail est poussé à l'extrême. Ce mégalocéros, un grand cerf préhistorique, semblerait presque sorti du bois. Ce bestiaire est la création d'un étonnant sculpteur et d'un peintre talentueux. Dans son atelier, il redonne vie aux époques lointaines. Dominique George explique que pour peindre juste et réaliste, il faut avoir une idée de l'animal disparu. Tout part d'un matériau appelé mousse polyuréthane, qu'Emmanuel Janssens affectionne particulièrement. Dans son atelier du Lot-et-Garonne, le sculpteur n'en finit pas de reconstituer la faune passée ou imaginaire. Sa première création était un Bigfoot habillé de vrais poils d'animaux.