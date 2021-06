Métiers rares : rencontre avec un créateur de couleurs

Peintre depuis ses onze ans, Marcel Reynaud gère la manufacture Leroux, à Joigny (Yonne), avec une âme d'artiste. Il perpétue un savoir-faire qui lui a été transmis par les anciens propriétaires. Une fabrication inchangée depuis 1910 pour continuer à créer des couleurs qui susciteront l'inspiration. Avec l'aide d'un ami, il s'est démené pour acheter l'entreprise. L'atelier a déménagé depuis, mais il conserve les mêmes machines, un système manuel qui fascinait déjà Christiane Marmagne quand sa mère y travaillait. Les peintures sont de qualité supérieure et ne s'achètent que dans la boutique de l'atelier ou sur son site internet. En 100 ans d'existence, la manufacture Leroux a fidélisé sa clientèle. Ses nuances ont séduit bien des peintres. Parmi eux, de grands maîtres mondialement connus : Salvador Dali, la famille Pissarro, Anselm Kiefer ou encore l'artiste français Eugène Leroy. Sur ses toiles, Marcel décline également à l'infini une palette de 115 pigments et des couleurs toutes plus éclatantes les unes que les autres.