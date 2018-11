La métropole du Grand Paris interdit la circulation des véhicules les plus polluants

Afin de réduire la pollution, les élus de la métropole du Grand Paris ont pris une décision qui va faire bouger les choses. Les anciens véhicules diesel seront carrément interdits à partir du mois de juillet 2019. Cela concernera 79 communes en tout et près de 700 000 voitures. De quoi éveiller la colère des propriétaires. Ce sont surtout les artisans et les petits commerçants qui utilisent de vieux véhicules utilitaires qui seront les plus touchés. En effet, beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens d'en racheter un neuf. Et ce n'est qu'un pas vers la sortie totale du diesel en 2025. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/11/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.