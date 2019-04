Metz : de la pluie après de belles périodes ensoleillées

Les parapluies sont de sortie à Metz. Dans la matinée de ce 10 avril 2019, les étals des marchés étaient bien fournis en produits de saison, au grand bonheur des clients qui ont osé sortir de chez eux. La pluie, qui fait suite à de belles périodes ensoleillées, est une aubaine pour les agriculteurs et les fleuristes. Toutefois, la baisse des températures est un risque à considérer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 10 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.