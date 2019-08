Metz : la pluie attendue avec impatience

A Metz, en Moselle, le temps n'est pas au beau fixe. Le ciel est sombre et les nuages sont menaçants. Une météo qui convient très bien aux Messins car ils attendent impatiemment la tombée de la pluie. Du côté des maraîchers, il a été difficile de produire avec la sécheresse de ces dernières semaines. De ce fait, même avec l'arrivée de la pluie, ils ne vont pas pouvoir rattraper leur retard. Par ailleurs, ce 9 août 2019, dans l'après-midi, de violents orages pourraient s'abattre sur la Moselle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 09/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 9 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.