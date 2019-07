Metz : les moyens pour échapper aux fortes chaleurs

À Metz, en Moselle, la patinoire d'Amnéville est le refuge incontournable des petits et grands. En effet, les fortes chaleurs avoisinant les 40°C ne leur laissent pas le choix. La température ambiante ne dépasse pas les 15°C sur la glace. C'est également une activité rafraîchissante pour de nombreux centres aérés. La plus longue piste de ski du pays est aussi prise d'assaut malgré l'entrée à 30 euros. Il existe toutefois des lieux moins sportifs, comme les ouvrages souterrains de la ligne Maginot. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.